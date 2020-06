Investigadors catalans dissenyen nanopartícules per destruir el coronavirus sense efectes secundaris

Investigadors catalans participen en un projecte liderat per la multinacional B-Braun per desenvolupar nanopartícules que s'enganxin al SARS-CoV-2 i el destrueixin.El projecte consisteix a dissenyar nanopartícules metàl·liques que el cos pugui metabolitzar, per inocular-les a pacients infectats. Amb l'aplicació de llum, s'escalfarien i destruirien el virus. Segons ha explicat a Catalunya Ràdio el director del Departament d'Enginyeria Química de la UPC Carlos Aleman, la novetat és trobar nanopartícules que, un cop destruït el virus, el cos les metabolitzi, és a dir, les absorbeixi sense efectes secundaris.La recerca la lideraran Joan Torras i Òscar Bertran, investigadors de l'IMEM de la UPC, i es dedicaran a analitzar si les característiques fisicoquímiques de les partícules aspirants són les adequades.​​​​​​​​​​​​​​

