Casar-se amb mascareta

L'Esther i l'Àxel, sortint de l'església de la Garriga ja casats. Foto: Cedida

L'Àxel i l'Esther s'han casat aquest diumenge a l'església de Sant Esteve de la Garriga, una de les poques bodes que s'han celebrat aquest dies al Vallès Oriental i a Catalunya. Si no fos perquè la comarca està a punt de passar a la fase 2 de la desescalada, hagués estat un casament d'allò més tradicional: vestits de nuvi i de núvia, famílies emocionades i alguna llàgrima.Tot i això, la pandèmia condiciona també els enllaços: en el seu cas, que només haguessin pogut haver-hi 50 convidats, que en tot moment havien de mantenir les distàncies de seguretat.Els nous marit i muller reconeixen en declaracions aque la pandèmia els ha condicionat, però que igualment és un dia molt feliç i, alhora, esperançador: "Crec que el nostre casament ha de servir per demostrar que ens podem adaptar a les circumstàncies i tirar endavant. És una manera de mig tornar a la normalitat. De dir: tardarem més o menys, però tornarem al nostre dia a dia", explica l'Àxel. "Teníem previst fa temps poder-nos casar, però mai arribava el moment. Fa uns dies, parlant amb el mossèn, va sortir aquesta data i vàrem decidir tirar endavant", afegeix l'Esther.Tot ha començat a les cinc en punt de la tarda. Ell ha entrat calçat amb uns botins de pilot de cotxes -la seva gran passió- de la mà de la seva mare, i ella ho ha fet acompanyada del seu pare.L'interior de l'església ha patit alguns canvis. S'ha canviat la posició del púlpit, que s'ha col·locat al centre, i dels bancs. De fet, cada unitat familiar s'ha hagut d'asseure en bancs diferents i han estat separats entre ells per un altre banc. En total, han estat 24 persones entre els familiars i amics més pròxims: "El que he trobat més a faltar és poder-los abraçar a tots a l'acabar", reconeix l'Àxel.Un dels altres impediments que posa el coronavirus és la impossibilitat de fer el convit tal i com ells volien, per la qual cosa l'han aplaçat per als pròxims mesos.Un cop casats, ara ja tenen al cap el viatge de noces que faran. Serà, si les circumstàncies sanitàries ho permeten, a l'estiu. Aniran, juntament amb els seus dos fills, a les muntanyes de Terol.​​​​​​​​​​​

