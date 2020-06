Un àrbitre català renuncia a incorporar-se a la Lliga per preservar la salut

El jutge de línia lleidatà, Cèsar Noval, no es reincorporarà als partits de Lliga. Noval, que és cirurgià, apunta que ha pres aquesta decisió per preservar la salut dels pacients i pel volum de feina que té a la seva clínica després dels mesos de confinament pel coronavirus.L'assistent, que té 33 anys, assegura: "El motiu d'aquesta decisió és doble: d'una banda, preservar la salut dels meus companys, de tots els components de el futbol que reiniciaran la seva activitat properament, i d'altra banda preservar la salut dels meus pacients als quals ens devem i per als que tenim un deure i obligació”.“Sens dubte, ha estat una decisió molt dura. Durant els últims mesos, hem treballat moltíssim per aconseguir mantenir l'estat de forma tot i el confinament, hem realitzat test físics i mèdics durant les últimes setmanes que hem passat de forma reeixida”, ha dit el lleidatà.

