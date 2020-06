Les escoles de Barcelona i Lleida reobren aquest dilluns amb restriccions

Catalunya completa des d'aquest dilluns l'obertura -amb restriccions- d'escoles i instituts públics i concertats, amb l'entrada en fase 2 de les regions sanitàries de Barcelona, Metropolitana Sud, Metropolitana Nord i Lleida, en el pla de desescalada pel coronavirus.Ho fan per a activitats no lectives i grups reduïts en els cursos de canvi d'etapa, acolliment en l'etapa infantil, i amb tutoria personalitzada per als estudiants que ho requereixin, sempre de forma voluntària, com ja van fer l'1 de juny la resta de regions sanitàries catalanes, a més de les comarques barcelonines de Garraf i Alt Penedès.En el cas de les guarderies, podran obrir per acollir nens d'1 a 3 anys, amb fins a cinc alumnes per espai i estrictes mesures en higiene, i prioritzant famílies que no puguin teletreballar o flexibilitzar el seu horari laboral.A Infantil, de 3 a 6 anys, les escoles podran acollir de 9 a 13 hores a alumnes les famílies de les quals no puguin teletreballar, amb un ràtio de 8 alumnes per aula en P3, i de 10 alumnes en P4 i P5.A Primària, es podrà donar acompanyament a alumnes de sisè, en grups de fins el 13 estudiants, amb atenció personalitzada del tutor amb cita prèvia a qualsevol alumne de qualsevol etapa de forma excepcional i no contínua.En els instituts es podrà donar acompanyament presencial --en grups de fins el 15 alumnes-- a estudiants de quart d'ESO, segon de Batxillerat i segon de graus formatius de FP que acaben etapa o es preparen per a la Selectivitat; i per a la resta de cursos existeix la possibilitat de tutories individualitzades a petició de les famílies.Els centres d'educació especial en territoris en fase 2 obriran amb grups de màxim 5 alumnes per aula, tant per a acolliment en els nens de 3-6 anys com en els quals acaben estudis, prioritzant la situació de vulnerabilitat socioeconòmica, el fet que els pares no puguin teletreballar i els estudiants en què es detecti "un increment de necessitats de suport per motiu del confinament".La Generalitat ha assenyalat que aquesta passada setmana es van obrir 1.250 centres educatius i que va haver-hi incidències en sis, inclosa Bàscara (Girona), on l'Ajuntament es va negar a obrir l'escola -de propietat municipal-, i la Conselleria d'Educació ha reiterat que les escoles i instituts són un servei públic que ha d'obrir.Els sindicats han mostrat el seu malestar amb el pla de reobertura dels centres del Govern. L'USTEC va presentar la setmana passada un recurs davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per impugnar les instruccions per reobrir escoles i instituts públics i concertats.Diversos ajuntaments han anunciat que no obriran fins al proper curs les guarderies municipals - de les quals són titulars- , com Ripollet, Mollet i Cerdanyola del Vallès (Barcelona); i en la de Barberà del Vallès (Barcelona) ho farà perquè els tutors puguin acomiadar-se de les famílies, amb cita prèvia.A la ciutat de Barcelona, l'obertura de les guarderies municipals es preveu pel 15 de juny, mancant validació del Procicat, encara que el col·lectiu de mestres i educadors Bressol Indignat i el sindicat CGT han rebutjat obrir-les amb alumnes i han criticat falta d'interlocució amb el consistori.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor