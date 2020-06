Mor l'actor barceloní Pepe Martín

L'actor barceloní Pepe Martín ha mort aquest diumenge a Madrid als 87 anys a causa d'una patologia cardíaca. Conegut per encarnar el protagonista d'"El comte de Montecristo" a TVE, Martín va destacar sobretot per les seves actuacions en obres de teatre com "Los abrazos del pulpo", "El beso de la mujer araña", "La caída", "Don Juan Tenorio" o "El derribo". També va participar en sèries de TVE com "Larra", "El galant de bosc petrificat" o "Cuéntame", així com en pel·lícules com "Amigo, camarada", "Oficio de muchachos", "La conjura del Escorial", "Fuera de carta" o la catalana "La rossa del bar".

