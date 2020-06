Torra critica que «el dèficit fiscal anual de 16.000 milions» resta recursos

0. Avui li he dit al president Sánchez que, si no atén les nostres reclamacions econòmiques, faig responsable al govern espanyol d’asfixiar Catalunya, entorpir la recuperació econòmica i comprometre les polítiques socials per a treballadors, autònoms i famílies.



Obro fil: — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) June 7, 2020

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha lamentat aquest diumenge que Catalunya no pugui disposar de tots els seus recursos per fer front a la pandèmia del coronavirus, fet que ha relacionat amb "el dèficit fiscal anual de 16.000 milions d'euros" a Catalunya."Catalunya genera els recursos necessaris no només per fer front als greus efectes de la pandèmia, sinó per assegurar un país just socialment per a tots", ha dit en un tuit."No pot seguir el dèficit fiscal anual de 16.000 milions d'euros. Catalunya ha de decidir el seu futur", ha escrit.També ha lamentat els canvis de criteri en l'assignació dels 16.000 milions per a les autonomies pel Covid-19, que considera que es traduiran en desenes de milions menys per a Catalunya: "Per què han de sortir-hi perdent sempre els ciutadans de Catalunya?".En un altre tuit recollit per Europa Press, la portaveu del Govern, Meritxell Budó, també s'ha referit al dèficit fiscal: "Escoltar a Pedro Sánchez dir 'aquest fons de 16.000 milions d'euros destinat a les comunitats autònomes no és un préstec' i que et vingui al cap que 16.000 milions és el dèficit estructural que sofreix Catalunya...".En un fil de Twitter, Torra ha compartit algunes de les peticions que ha transmès aquest diumenge al president del Govern, Pedro Sánchez, durant la reunió telemàtica de presidents autonòmics aquest diumenge pel coronavirus.La Generalitat "no pot esperar fons europeus que arribaran el 2021", per la qual cosa Torra ha cridat a mobilitzar recursos amb urgència per atendre les necessitats de la ciutadania.Com ja va fer el diumenge passat, ha fet una crida a partits polítics i agents socials i econòmics a Catalunya a sumar-se a les propostes del Govern, que no ha rebut encara resposta a les 40 mesures que va plantejar a l'Executiu, ha remarcat Torra.​​​​​​​​​​​​​​

