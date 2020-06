L'Institut Sobiranies de Domènech i Arrufat integra Gabriel, Fernàndez i Roures

L'exdiputada de la CUP al Parlament Anna Gabriel, l'exdirigent dels comuns Gemma Ubasart, l'exregidora de Barcelona Gala Pin i el politòleg Jordi Muñoz formaran part del consell de redacció del nou espai de reflexió Institut Sobiranies, que inclourà una publicació digital i que han impulsat l'exlíder dels comuns Xavier Domènech i l'exdiputat de la CUP Quim Arrufat.Comptarà també com a col·laboradors amb el soci fundador del Grup Mediapro, Jaume Roures, i els exdiputats de la CUP en el Parlament David Fernàndez i Benet Salellas, han detallat fonts de la iniciativa aquest diumenge a Europa Press.Han promogut aquest instrument de reflexió del catalanisme d'esquerres, anomenat Institut Sobiranies, com un espai de pensament estratègic dins del catalanisme popular i d'esquerres, i tindrà un consell de redacció i 50 col·laboradors.També figuren entre els col·laboradors l'exdirigent d'ICV-EUiA Ricard Gomà; l'exdiputada dels comuns al Congrés Mar García; l'economista grec Costas Lapavitsas; l'excap de gabinet de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, Manu Simarro, entre d'altres.El consell de redacció comptarà amb 22 persones -diverses de les quals també exerciran com a col·laboradors-, i inclourà l'ex-assessor de Domènech Adrià Porta; l'assessora Maria Corrales; l'economista Sergi Cutillas, i l'exdiputada dels comuns al Congrés Sonia Farré, entre d'altres perfils, entre els quals figuren politòlegs i economistes.El projecte, que pivota sobre l'òrbita dels comuns i la CUP, estarà format per aquest consell de redacció i el grup col·laborador, que impulsaran diverses iniciatives per fomentar el debat, com a cursos, un cicle de conferències i una revista digital, la primera publicació de la qual consistirà en un monogràfic sobre les conseqüències de la pandèmia del coronavirus.Aquest espai de reflexió pretén anar més enllà dels partits polítics i ser plural i divers, amb la intenció d'enfortir l'espai del catalanisme d'esquerres des d'un espai de pensament transversal, i es presentarà mitjançant un espai web que es publicarà aquest dilluns a les 11.00 hores i amb una conferència telemàtica el dijous amb Arrufat i Domènech.

