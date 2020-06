Bristol, revisió radical del monument dedicat al traficant d’esclaus Edward Colston ✊🏾pic.twitter.com/arTdgvedEN — Jordi Magrinyà (@MagrinyaJordi) June 7, 2020

La mort del ciutadà afroamericà George Floyd a mans d'un policia ha estat l'espurna que ha fet que persones de tot el món s'hagin alçat en contra del racisme. Durant aquest cap de setmana s'han organitzat manifestacions i marxes arreu del món en mostra de protesta, on s'han vist símbols i accions de tota mena. Com ha estat el cas de la ciutat britànica de Bristol on els manifestants han tombat l'estàtua dedicada a l'esclavista Edward Closton:Després de tirar-la a terra l'han arrossegat fins al port per tirar-la a l'aigua. Un gest carregat de significat.

