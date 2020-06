Un noi, ferit en llançar-se des d'un pis a la Jonquera per escapar d'un gos de raça perillosa

Un adolescent de 13 anys ha patit ferides de diversa consideració després de llançar-se des d'un primer pis a la Jonquera (Alt Empordà) per fugir d'un gos de raça potencialment perillosa. Els fets van tenir lloc aquest dissabte a la tarda. Segons ha pogut saber l'ACN, el menor havia anat a veure un amic a casa seva, quan es va trobar cara a cara amb l'animal. El jove va patir un atac de pànic i, pensant-se que el gos l'atacaria, va optar per fugir pel balcó. Arran de la caiguda, es va fracturar diverses dents i es va trencar un canell, entre d'altres. La Policia Local ha obert diligències informatives, tot i que a priori els primers indicis apunten a un accident, i les traslladarà al jutjat.Els fets van tenir lloc aquest dissabte cap a dos quarts de sis de la tarda. El jove, un adolescent de 13 anys que viu a la Jonquera, va anar a veure un amic en un pis del carrer Cantallops. Quan estava sol a dins l'habitatge, i per motius que es desconeixen, el jove es va trobar amb el gos de la família, un presa canari (considerat dins el grup de races potencialment perilloses).L'adolescent es va espantar i, pensant-se que l'animal l'atacaria, va optar per fugir pel balcó i llançar-se daltabaix des d'un primer pis. Arran de l'accident, es van activar els serveis sanitaris i la Policia Local de la Jonquera. Quan els agents van arribar a lloc, es van trobar la propietària del gos (la mare de l'amic) atenent la víctima. La dona estava molt afectada.A l'adolescent se'l va traslladar d'urgència fins a l'hospital de Figueres. Segons informen fonts policials, arran de la trompada té ferides de diversa consideració però evoluciona favorablement. Entre d'altres, es va fracturar algunes dents i es va trencar un canell.La Policia Local de la Jonquera ha obert diligències informatives i les traslladarà al jutjat. D'entrada, però, s'investiga com un accident.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor