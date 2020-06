El 78% dels catalans vol més sèries i pel·lícules doblades al català, segons una enquesta

El 78% dels catalans vol veure més pel·lícules i sèries doblades al català a les plataformes digitals, les televisions i les sales de cinema, segons una enquesta de la Direcció general de Política Lingüística de la Generalitat.Així ho han manifestat els enquestats de "pràcticament tots els segments de població analitzats" en una mostra de 1.607 persones de més de 16 anys que portaven almenys un any vivint a Catalunya, segons un comunicat del Govern aquest diumenge.Un 93% dels enquestats amb el català com a llengua habitual vol que hi hagi més contingut audiovisual doblat a l'idioma; el percentatge és del 65% entre els qui declaren utilitzar de forma habitual el castellà.En preguntar-se'ls quines llengües els agradaria trobar com a opcions de doblatge, el 50% de la mostra va citar "espontàniament" el català --amb altres llengües com el castellà (74,9%) i l'anglès (19,2%)--, i prop d'un 78% va dir que li agradaria trobar-la, quan se li va preguntar sobre això.Van esmentar el català de forma espontània un 77,6% dels qui el parlen de forma habitual; un 59,9% dels nascuts a Catalunya; un 57,3% dels més grans de 65 anys i un 59,6% de persones amb "un nivell d'estudis alt".La Generalitat ha destacat que el 37% dels enquestats de fins a 29 anys van esmentar l'anglès com a opció preferida de doblatge, i que un 50,3% de les persones nascudes a l'estranger va dir que li agradaria veure continguts en català, quan se li va preguntar de forma específica sobre aquest tema. Un 34,7% de joves fins els 29 anys i un 36,5% dels qui tenen el castellà com a llengua habitual va respondre de forma afirmativa a aquesta mateixa pregunta.El 76,3% dels catalans volen també disposar de subtítols en català en pel·lícules i sèries, petició que un 46,7% dels enquestats ha manifestat de forma espontània, al costat del castellà (68,4%) o l'anglès (23,5%).En tots els segments de població analitzats --ha destacat la Generalitat-- "hi ha una àmplia majoria en favor de poder trobar" subtítols en català per a pel·lícules i sèries.Segons la mateixa enquesta, gairebé el 70% dels catalans ha vist pel·lícules o sèries en canals de televisió tradicionals l'últim any, xifra una mica superior a la del consum en plataformes digitals (62,2%); al cinema ha anat un 37,7% dels enquestats.En aquest àmbit la Generalitat constata diferències de consum "importants" entre segments de població segons l'edat, i destaca que els menors de 45 anys veuen més sèries i pel·lícules en plataformes digitals que a la televisió.A més, un 5% dels enquestats va manifestar "interès" a subscriure's pròximament a alguna plataforma digital, i els menors de 45 anys són els qui més sospesen subscriure's a algun canal de pagament.En canvi, els que veuen més pel·lícules i sèries per la tele són els més grans de 65 anys (86,1%), els qui tenen un nivell d'estudis baix (75,2%) i jubilats i pensionistes (86,4%).

