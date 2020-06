El govern espanyol xifra en més de 517.000 les proves PCR que Catalunya ha fet des de l'inici de la pandèmia

El govern espanyol calcula que Catalunya ha fet, a través del Departament de Salut, 517.668 proves PCR des de l'inici de la pandèmia, cosa que suposa una taxa de 68 PCR per cada 1.000 habitants. De fet, segons les dades difoses pel Ministeri de Sanitat, Catalunya és el segon territori de l'Estat on s'han fet més tests PCR, només per darrere de la Comunitat de Madrid, que n'ha fet 614.596.En total, l'executiu espanyol calcula que s'han fet 2.822.880 PCR a tot l'Estat, el que equival a 59,9 PCR per cada 1.000 habitants, i xifra en un 11% l'increment de capacitat de les comunitats per fer aquests testos.Paral·lelament a aquestes proves diagnòstiques, els territoris de l'Estat també han fet 1.642.458 tests ràpids d'anticossos. A Catalunya se n'han fet 49.023 fins al 4 de juny. La taxa d'aquestes proves a Catalunya és de 6,4 proves per cada 1.000 habitants. És la més baixa de tot l'Estat, mentre que la taxa espanyola és de 34,9. La segona més baixa és la de les Canàries, amb 20,5 tests per cada 1.000 habitants.En total, a l'Estat s'han fet 4.465.338 proves diagnòstiques de coronavirus, 401.495 durant l'última setmana. Entre proves PCR i tests ràpids d'anticossos, a Catalunya s'han fet 566.691 proves, 57.662 la darrera setmana.​​​​​​​​​​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor