Les incorporacions de la Guàrdia Urbana de Barcelona tindran una quota del 40% de dones

L'Ajuntament de Barcelona comptarà amb una reserva de places per a dones del 40% en les properes incorporacions de la Guàrdia Urbana, convertint-se en el primer consistori català a fer-ho, segons informa aquest diumenge en un comunicat l'Ajuntament, que enguany preveu un total de 282 places.Aquesta quota s'ha pogut implementar després del canvi de la Llei de Policies Locals perquè inclogui un percentatge mínim destinat a dones en les futures convocatòries, i així compensar el fort desequilibri de gènere en les plantilles.La modificació especifica que totes les convocatòries han d'incloure entre un 25% i un 40% de dones: l'Ajuntament s'ha decantat per la quota màxima permesa, per "avançar decididament" cap a l'equilibri en la Guàrdia Urbana.Actualment, dels 2.736 agents del cos, el 14,21% són dones i el 85,79% són homes, mentre que la convocatòria de 2019 va comptar amb un 28,02% de dones i un 71,98% d'homes.Les últimes incorporacions ja han incrementat notablement el nombre de places ocupades per dones, alhora que ha augmentat la xifra de dones presentades com a candidates.El primer tinent d'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha afirmat que han fet "un pas transcendental des del punt de vista de la història de la Guàrdia Urbana després de superar una desigualtat estructural"."Som probablement de les poques ciutats europees que en aquests moments estem afrontant-la", i ha destacat que tenir una policia igualitària fa al cos més proper a la societat.El tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, ha valorat aquesta mesura com un punt d'inflexió: "És un tema d'una importància total. Entra en vigor de forma immediata i obrirem un nou període de la convocatòria que estava pendent", que durarà 20 dies, i es preveu que les primeres proves es facin a principis de tardor.

