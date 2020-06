Diumenge de tempestes fortes i irregulars arreu de Catalunya

Les tempestes descarreguen amb força aquest diumenge arreu de Catalunya. Els xàfecs són força irregulars, però deixen més de 20 litres en 30 minuts i sovint van acompanyats de pedra, calamarsa i ratxes intenses de vent. Les precipitacions més intenses es concentren aquesta tarda a les Terres de l'Ebre (especialment al Baix Ebre i la Ribera d'Ebre) i en comarques del nord del país com el Pallars Jussà, el Berguedà, el Solsonès, el Ripollès i Osona.Destaquen registres com els 58 litres de Manlleu, els 48 de Calldetenes, els 35,5 del pantà de Sau o els 22,9 litres en 30 minuts a la Pobla de Segur i els 22 litres en mitja hora a Mas de Barberans. Els Bombers ja han fet aquest matí una vintena de sortides per les pluges, cap de gravetat.

