El Barça reobrirà el museu i la botiga el 12 de juny

El FC Barcelona ha anunciat que reobrirà les seves instal·lacions el proper divendres 12 de juny, coincidint amb la tornada del futbol i la represa de la Lliga. El Museu, la Botiga del Barça i l'Oficina d'Atenció al Barcelonista (OAB) tornaran a obrir les seves portes, amb limitacions de públic i amb totes les mesures de seguretat i higiene que estableixen les autoritats sanitàries.De fet, el Museu del Barça tindrà un horari reduït de visita de 10 a 15 hores i a causa de l'aforament restringit (un 33% en fase 2 i un 50% en la fase 3) es farà una adaptació del seu recorregut als continguts de la primera i segona planta, i la vista panoràmica. En paral·lel, la pista de gel es mantindrà tancada al públic amb previsió de tornar al setembre.Degut a les mesures i protocols de protecció, el Museu del Barça inhabilitarà les pantalles tàctils, així com les audioguies i les màquines dispensadores de fotos i monedes. Tampoc estarà disponible el servei de consignes, i l'ús de mascaretes i el rentat de mans amb solució hidroalcohòlica seran obligatoris a l'hora d'entrar al recinte. També s'han senyalitzat a terra les distàncies de seguretat de dos metres i s'han col·locat mampares de separació en els espais on no es pugui garantir aquesta distància de seguretat.Els preus de les entrades també s'han reduït i ara costarà 20 euros el tiquet general per al visitant adult (abans eren 26 euros) i es vol incentivar la presència de públic local amb preus populars de 10 euros per als residents a Catalunya, més grans de 70 anys i infants d'entre 4 i 10 anys (els menors de 4 tenen entrada gratuïta). Els socis continuen tenint l'entrada gratuïta i podran gaudir d'una invitació per a un acompanyant, vàlida del 12 al 30 de juny.​​​​​​​​​​​​​​

