Sanitat notifica una mort per coronavirus en 24 hores i 72 en els darrers set dies

El Ministeri de Sanitat ha notificat aquest dissabte una nova mort per coronavirus en les darreres 24 hores i 72 en l'última setmana. D'aquesta manera el total s'eleva dels 27.135 d'ahir (en que també es va notificar només una mort), a 27.136 persones.

La detecció de contagis continua amb la tendència, amb 102 positius diagnosticats en un dia. Els casos totals detectats mitjançant prova PCR ja es situen entorn dels 241.550. Pel que fa els ingressos a les UCI, ja s'acumula un total d'11.608, 14 en els darrers 7 dies, i 124.302 han necessitat d'hospitalització, 148 durant la darrera setmana.

Destaquen Balears i el País Valencià com alguns dels territoris que no han registrat cap mort per Covid-19 durant la darrera setmana, segons el Ministeri de Sanitat.





