​Demanen multa i inhabilitació per a una doctora que no va atendre un pacient que s'estava morint

La Fiscalia Provincial de València sol·licita multa i inhabilitació per a una metgessa d'un centre de salut de Quart de Poblet (l’Horta Oest) per no atendre un pacient que s'estava ofegant al seu domicili i que va acabar morint.Aquesta facultativa s'anava a asseure el proper dilluns davant d'un jutjat popular a l'Audiència de València, acusada d'un delicte d'omissió del deure d'assistència sanitària, segons el ministeri públic, que li reclama una multa de 10.800 euros i inhabilitació especial per feina o càrrec públic i professió o ofici relacionat directement o indirecta amb la medicina per un període de tres anys, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). Malgrat això, la vista ha quedat suspesa per malaltia de l'advocat defensor.L'incident va tenir lloc l'1 de març de 2012, quan la cuidadora d'un pacient va trucar, insistint en diverses ocasions, al centre mèdic i va sol•licitar assistència urgent per a l'home.El zelador de guàrdia que va agafar el telèfon va avisar de forma reiterada la facultativa acusada, però aquesta no es va desplaçar al domicili del malalt ni va activar cap tipus de servei mèdic per a què fos atès, amb evident risc per a la seva salut, segons recull l'auto dels fets.Finalment, van ser una altra doctora i una infermera qui van acudir al domicili després d'una nova trucada de la cuidadora, però quan van arribar el pacient ja s'havia mort per una insuficiència respiratòria, en el context d'una malaltia pulmonar obstructiva.

