La mobilitat entre comunitats es podrà recuperar un cop aixecat l'estat d'alarma

El president espanyol Pedro Sánchez ha anunciat que es podrà recuperar la mobilitat entre comunitats autònomes un cop s'aixequi l'estat d'alarma, que està previst que finalitzi el 22 de juny. Així ho ha anunciat en la roda de premsa posterior a la tretzena Conferència de Presidents telemàtica. De fet, també ha explicat que convocarà una reunió presencial de la Confèrencia de Presidents quan tots els territoris acabin la fase de desescalada per tal d'abordar mesures de reconstrucció econòmica i social.Quant a mobilitat, també ha apuntat que durant la fase 3 les comunitats autònomes tindran la capacitat de demanar l'aixecament de l'estat d'alarma per permetre la mobilitat entre diverses regions. L'Estat, però, tindrà la darrera paraula per autoritzar-ho o no.Pel que fa al fons de 16.000 milions d'euros, repartiment del qual no ha vist amb bons ulls el president català Quim Torra , Sánchez ha anunciat que no serà reemborsable per les comunitats autònomes. Està previst que s'aprovi el proper 16 de juny i la major part de diners es destinaran a despeses sanitàries (9.000 milions), i també a educació (2.000 milions) i per compensar la caiguda d'ingressos (5.000 milions).El president espanyol també ha assegurat que 255.000 persones rebran l'ingrés mínim vital el proper 26 de juny. Més de la meitat dels beneficiaris són menors d'edat, segons Sánchez.D'altra banda, ha anunciat que el proper dimarts també s'aprovarà un Reial Decret amb normes per un cop acabi l'estat d'alarma i així evitar rebrots. Actualment les normes s'estan treballant i regiran mentre es mantingui l'emergència sanitària.Entre les mesures, el president espanyol ha avançat que serà obligatòria per als majors de 6 anys sempre que no es pugui garantir la distància de dos metres, o que s'adoptaran mesures organitzatives de prevenció i higiene en centres de treball, hospitals i col·legis.​​​​​​​​​​​​​​

