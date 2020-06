Voleu veure com ha estat el retrobament amb la seva mare? 😍👀👇 pic.twitter.com/AKp3zP0sJU — Bombers Barcelona (@BCN_Bombers) June 6, 2020

Els Bombers de Barcelona han participat en un rescat molt pecul·liar, o si més no tendre, aquest cap de setmana. Nou aneguets havien caigut a dins l'embonal del clavegueram al barri de la Vallbona i gràcies a una trucada d'un veí que havia sentit les piulades dels animalons han pogut rescatar-los sans i estalvis.Però es que la tasca dels bombers no ha acabat en el rescat dels aneguets, si no que a més, també s'han assegurat de retornar-los a la seva mare. Propiciant així un tendre retrobament.

