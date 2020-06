El coronavirus ja havia arribat a Catalunya el mes de gener

El 15 de gener, quan encara el coronavirus continuava sonant com una cosa llunya, un problema de la Xina, resulta la malaltia ja havia arribat a Catalunya. El president de la Societat Espanyola de Virologia, Albert Bosch, ha explicat en una entrevista a RAC1 que 41 dies abans del primer cas diagnostica la Covid-19 ja estava entre nosaltres.Aquestes conclusions es desprenen d'un estudi fet per la Universitat de Barcelona, en col·laboració d'Aigües de Barcelona, en que han analitza la presència de la Covid-19 en mostres d'aigües residuals des de l'octubre, però no és fins el gener que observen la presència del virus.​​​​​​​​​​​​​​

