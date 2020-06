Unes 3.000 persones es concentren a Barcelona contra el racisme 📹Mariona Rodríguez https://t.co/3PTKdgpM9p pic.twitter.com/sVuUmUxAwV — NacióDigital (@naciodigital) June 7, 2020

Imatge de la concentració d'aquest diumenge a Granollers. Foto: CUP Granollers

Unes 3.000 persones –segons xifres de la Guàrdia Urbana- s'han concentrat aquest diumenge a la plaça Sant Jaume de Barcelona "en memòria de George Floyd, contra el racisme i per les vides negres". La mort del ciutadà afro-americà a mans de la policia de Minneapolis va precipitar fa una setmana la creació de la Comunitat Negra, Africana i Afro-descendent a Espanya (CNAAE), qui ha convocat arreu de l'Estat manifestacions per sumar-se a la lluita contra el racisme institucional i social.Amb samarretes com "Black Lives Matter" o "Blackcelona" i pancartes criminalitzant el racisme amb lemes com "Stop racisme" o "El racisme mata", els participants han proferit crits de ràbia i s'han agenollat a la plaça en un emocionat record a Floyd.L'entrada a la plaça Sant Jaume s'ha limitat per evitar un excés d'aforament, tot i així s'ha concentrat moltíssima gent i ha estat difícil mantenir les distàncies de seguretat entre els assistents.La comunitat negra denuncia el racisme que pateixen les persones racialitzades a Catalunya i al conjunt de l'estat espanyol, i recorden que no és un fenomen exclusiu dels Estats Units tot i que hagin encès l'espurna a arreu del món. Per això, les mobilitzacions d'aquest diumenge han relacionat el recent assassinat de Floyd amb el drama al Mediterrani o les morts de Samba Martine, Lucrecia Pérez o Mame Mbaye, evidenciant així que "el racisme institucional i social es dona en el context espanyol i català".A més dels atemptats directes contra les vides negres, la CNAAE recorda les formes de racisme indirectes com les condicions de pobresa estructural, l'explotació laboral i la falta d'oportunitats. A banda de Barcelona, Catalunya ha viscut concentracions a Sitges (Garraf), Salt (Girona), Vilafranca del Penedès, Tarragona, Lleida i Granollers . A la resta de l'Estat, s'han convocat a Madrid, Bilbao, Múrcia, Saragossa, Màlaga, València, Vitòria, Oviedo, les Illes Canàries, i Palma.

