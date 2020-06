Sánchez canvia els criteris de repartiment pel coronavirus i Catalunya en sortirà malparada

El president del Govern, Pedro Sánchez, ha transmès avui als presidents de les comunitats autònomes els canvis en els criteris per al repartiment del fons de 16.000 milions no reemborsables que s'aprovaran per a les autonomies, incloent un fons per a Educació i un altre per a mobilitat. Això afavoriria les autonomies que tenen més població, segons fonts autonòmiques. Amb això l'executiu pretén compensar les comunitats amb més despeses que ha generat la crisi del coronavirus durant aquests mesos. La decisió, pero, no ha agradat massa el president de la Generalitat, Quim Torra , que ha acusat aquest dissabte el govern espanyol d’haver aplicat “una nova retallada” a Catalunya en canviar els criteris d’assignació. A la videoconferència amb els presidents autonomics, Torra ha reclamat Sánchez 15.000 milions per a la recuperació econòmica En un primer moment, la distribució d'aquests diners, s'havia fixat des d'uns criteris estrictes sanitaris, amb ingressats i morts. En afegir altres criteris, es reparteixen més els diners i se'n beneficien altres comunitats que no han estat tant maltractades per la pandèmia.L'augment del pes poblacional era una reivindicació d'algunes regions ja que inicialment s'havia previst que un dels criteris de mes pes en el repartiment d'aquests diners anessin les despeses en els quals s'havia incorregut per atendre les necessitats sanitàries de la pandèmia.Així i segons fonts autonòmiques, el president els ha comunicat que 9.000 milions es destinarien a despeses sanitàries, 2.000 milions per a un fons d'Educació i altres 5.000 milions serien per compensar la caiguda d'ingressos derivada de l'aturada econòmica. Però d'aquests últims, 800 milions anirien a compensar la disminució de la facturació dels serveis de transport, com a metre, rodalies o autobusos interurbans.Quant al fons per a Sanitat, hi hauria un primer tram de 6.000 milions, de tal forma que la població protegida equivalent passa de pesar un 20 per cent a un 35 per cent, i en el segon de 3.000 milions, el pes poblacional passaria del 40 per cent al 45 per cent.Pel que fa als 2.000 milions per a Educació es distribuirien així: el 80 per cent segons la població de 0-16 anys i el 20 per cent, de 16 a 24 anys.El plantejament de repartiment original d'aquest fons era el següent. Per al primer abonament de 6.000 milions, els ingressos en UCI que ha registrat cada autonomia pesarien el 35 per cent i els hospitalitzats, un altre 25 per cent. És a dir, el 60 per cent en total, mentre que els casos de Covid-19 confirmats per PCR significaran un 20 per cent i l'altre 20 per cent restant, la dada de població.​​​​​​​​​​​​​​

