Torra demana 15.000 milions a Sánchez per a la recuperació econòmica

El president de la Generalitat Quim Torra ha demanat a Pedro Sánchez 15.000 milions per a la recuperació econòmica de Catalunya. En la conferència de presidents, Torra ha exigit "la necessitat de prendre mesures econòmiques urgents" i ha criticat que les solucions que proposa de l'executiu espanyol siguin per a finals d'any o principis del vinent.Els 15.000 milions demanats per Torra es desgranen en quatre mesures: 5.000 milions de transferències directes de l'Estat per a les despeses en inversió sanitària; sol·licitar al MEDE en nom de Catalunya un préstec de 5.000 milions i tornar-lo al 0,1%; apujar l'1% el sostre de dèficit -actualment continua al 0%-, que suposaria un increment de 2.500 milions d'euros; i disposar dels 2.500 milions del superàvit i romanents dels ajuntaments."Si no es prenen aquestes decisions ara, el govern d'Espanya serà responsable d'asfixiar a Catalunya i d'entorpir la recuperació econòmica". Amb el nostre pressupost no podrem encarar les reclamacions i comprometrem les polítiques socials", ha afegit.El president català ha apuntat que no disposar de tots els recursos que es necessiten actualment és "insuportable per Catalunya i de gran gravetat".Torra ha xifrat pèrdues en el sector del turisme per 15.000 milions d'euros, 9.500 al comerç, 1.000 milions a la cultura i 850 milions al tercer sector.D'altra banda, pel que fa al repartiment dels 16.000 milions d'euros, Torra ha denunciat que els nous criteris suposen una pèrdua de desenes de milions d'euros per a Catalunya. "Per què sempre és Catalunya qui ha d'assumir totes les despeses?", ha insistit.Torra també ha lamentat no haver obtingut resposta del document en què hi constaven les 40 mesures per reactivar l'economia de Catalunya, que va presentar fa quinze dies; ha exigit la pròrroga dels ERTOs i la posada en marxa de l'Ingrés de Mínim Vital de forma immediata; i ha reclamat un permís retribuït a mares i pares que necessitin fer-se càrrec d'infants i de persones amb dependència, i en la liquiditat i moratòria per a les empreses.​​​​​​​​​​​​​​

