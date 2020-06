Vergés i Budó refreden que s'escurci la fase 2 a Lleida i Barcelona

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha explicat que en la proposta de dilluns que farà el Departament no s'inclou que Lleida i Barcelona i àrea metropolitana escurcin la fase 2 però no ha descartat incloure-ho més endavant. "Demà no hi ha aquesta proposta sobre la taula però, en tot cas, és plantejable", ha dit a Rac1 . En aquest mateix sentit s'ha pronunciat la portaveu del Govern i consellera de Presidència, Meritxell Budó a Catalunya Ràdio : "Aquesta proposta no em consta que hagi passat pel Procicat i aquesta setmana en el Govern hi treballarem".Vergés ha afirmat que "és possible" reduir el termini de 14 dies per passar de fase perquè hi ha un "bon escenari" però ha rebutjat precipitacions. D'altra banda, ha assegurat que l'empresa contractada per al rastreig farà un suport telefònic i que és la salut publica "qui ha de liderar la vigilància epidemiològica". A més, ha dit que treballen en tots els escenaris però que un possible rebrot general no arribaria fins a la tardor.La consellera ha explicat que els brots que s'han detectat a Lleida poden aparèixer "tant si han passat 15 dies, una setmana o tres dies" que s'està en una nova fase i ha apuntat que l'importat és tenir capacitat per detectar-los. "Això ja no depèn tant d'aquests 14 dies", ha manifestat."És plantejable, tot és possible però ho hem d veure, hi ha d'haver diàleg amb això", ha insistit en ser repreguntada sobre si Lleida i Barcelona i la seva àrea metropolitana podrien passar a fase 3 el proper 15 de juny, i no el 22. Ha dit però que cal seguir l'evolució dels fets, que ha valorat que ara per ara és positiva i ha assegurat que estan "oberts a tots". La consellera ha explicat també que la decisió es prendrà en diàleg amb els diferents sectors i agents de la societat.Pel que fa a la possibilitat que la Generalitat estableixi canvis en la fase 3, ha dit que ara per ara no han vist "gaire necessitat" de fer-ho, més enllà de permetre la mobilitat des d'aquest dilluns entre Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre.La consellera ha criticat que els canvis que va introduint el govern espanyol a través dels Butlletins Oficials de l'Estat (BOE) estan generant "un garbuig" en la població, que sovint no sap què ha de fer i ho ha titllat de "mala gestió". Per això, ha dit que la voluntat de la Generalitat quan recuperi les competències és "fer-ho tot molt més senzill".​​​​​​​​​​​​​​

