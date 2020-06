El TSJC admet el recurs d'USTEC contra l'obertura d'escoles però descarta mesures cautelars

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha donat fins dimarts al Departament d'Educació per presentar al·legacions davant l a impugnació de la reobertura dels centres per part d'USTEC-STEs , segons ha confirmat a l'ACN amb fonts del tribunal. El sindicat de docents va interposar davant del TSJC un recurs contenciós-administratiu i demanava com a mesures cautelars que tanquessin els centres reoberts per evitar rebrots de Covid-19.El tribunal ha admès l'escrit i ha donat fins dimarts a les parts per presentar al·legacions abans de prendre una decisió sobre la petició del sindicat, però s'ha descartat adoptar les mesures cautelars sol·licitades pel sindicat. O sigui, que els centres oberts, de moment, no hauran de tancar.El sindicat USTEC·STEs va presentar el recurs davant el que qualifica de tornada "prematura" a les aules, en la qual els riscos superen els incerts beneficis de tenir centres oberts.​​​​​​​​​​​​​​

