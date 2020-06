​Detingut a Alacant per matar la seva mare i apunyalar el seu pare

La Guàrdia Civil ha detingut un home de 30 anys per matar la seva mare i apunyalar el seu pare al coll. Els fets van passar a l'habitatge dels progenitors al carrer Reyes Católicos de Sant Vicenç de Rapseig, a la comarca de l’Alacantí, a Alacant, el passat dijous a la nit. La dona tenia 67 anys el pare 66.El presumpte autor va fugir del lloc i va ser localitzat a quarts de dues de la matinada d'aquest divendres al barri Joan XXIII d'Alacant, per una patrulla de la Policia Nacional. Dins del seu cotxe portava l'arma blanca que hauria utilitzat en els fets, segons han informat a Europa Press fonts properes al cas.La mare va morir a conseqüència de les ferides i el pare està ingressat a l’Hospital d'Alacant, encara que la seva vida no corre perill.La policia investiga les motivacions que han portat l'home a cometre tal acció.

