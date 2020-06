Pérez de los Cobos: «El que és important no és el meu cessament sinó la separació de poders»

“Soc conscient que ens estem jugant alguna cosa més important que la meva destitució: el manteniment de la separació de poders i l’estat de dret a Espanya”. Són paraules del coronel Diego Pérez de los Cobos, després de ser destituït pel Ministeri d’Interior com a cap de la Comandància de la Guàrdia Civil de Madrid. Així ho explica el diari El Mundo , que ha tingut accés als missatges de WhatsApp que el coronel va enviar als seus al·legats durant aquells dies.Cobos creu que es tracta d’una greu ingerència del poder judicial y que va provocar el seu cessament: “És l’últim que em podia imaginar, ha estat un cessament injust, il·legal i arbitrari”.El coronel no té cap dubte que el van destituir per haver-se negat a informar l’executiu del curs de la investigació sobre la manifestació del Dia de la Dona a Madrid, a la que hi van assistir diversos ministres, entre els quals el propi Fernando-Grande Marlaska, titular d’Interior.“Les formes per part del Ministeri d’Interior han estat dolentes, injustes i humiliants”, subratlla.

