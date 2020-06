Activada l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de precipitacions intenses de diumenge

#protecciocivil activa en ALERTA el Pla Inuncat per la previsió de precipitacions intenses demà



➡ Es recomana extremar les precaucions en la mobilitat, activitats a l'aire lliure i sobretot prop de rius i rieres



NOTA PREMSA 👇👇https://t.co/VYcwru9gKr pic.twitter.com/iibp0GdZy2 — Protecció civil (@emergenciescat) June 6, 2020

⚠️⚠️ Avís @meteocat de temps violent



Durant 2 hores es pot produir localment pedra de més 2cm, ratxes de vent superiors a 90km/h, esclafits i/o tornados o mànegues a #Ripollès #Garrotxa i #AltEmpordà



Prudència!!#protecciocivil #INUNCAT https://t.co/L4zhxGVPep — Protecció civil (@emergenciescat) June 6, 2020

Protecció Civil ha activatl'alerta del Pla especial d'emergències per inundacions a Catalunya Inuncat per les pluges que es preveuen aquesta nit i sobretot diumenge arreu de Catalunya, especialment a comarques de la Catalunya Central com el Solsonès, el Berguedà i Osona.El Servei Meteorològic de Catalunya preveu, a partir d'aquest vespre i fins als inicis de la propera nit, xàfecs amb intensitats de precipitació que poden superar els 20 litres/m2 en 30 minuts a tota la meitat nord-oest de Catalunya.Durant aquest vespre també es preveu que es pot produir localment pedra de més 2cm, ratxes de vent superiors a 90km/h, esclafits i/o tornados o mànegues a #Ripollès #Garrotxa i #AltEmpordàDe cara a diumenge, es manté l'episodi d'intensitat i també d'acumulacions destacades. El fenomen afectarà al matí les comarques centrals, i a partir del migdia s'estendrà també a altres zones del Pirineu, Prepirineu i comarques de Barcelona i Lleida. De cara al vespre, les precipitacions afectaran també punts de les comarques de Tarragona i l'Ebre.Les pluges més intenses s'esperen a la part central del dia i els xàfecs podran anar acompanyats localment de tempesta i no es descarta que de calamarsa o pedra. En quant a les acumulacions més importants (100 litres/m2 en 24 hores), s'esperen sobretot al Solsonès, Berguedà i Osona.

