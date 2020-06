Sanitaris denuncien l'adjudicació «a dit» del rastreig dels contactes de coronavirus a una empresa privada

Exigim a @Salut que reverteixi la decisió errònia de fer que una empresa -Ferrovial- faci la gestió dels rastrejadors de la Covid19. Ha de ser l'Atenció Primària. Per lògica, per coherència i per major seguretat clínica.

Dr. Antoni Sisó @camfic

Dr. Jaume Padrós @COMBarcelona — Jaume Padrós 🎗 (@jaumepadros) June 6, 2020

El Col·legi de Metges de Barcelona i el sindicat d'Infermeres de Catalunya denuncien l'externalització de la gestió del rastreig dels contactes amb positius de Covid-19 a una empresa privada. En una comunicat, el sindicat explica que es tracta d'una adjudicació "a dit" d'un contracte de "més de 17 milions d'euros".En la mateixa línia s'ha pronunciat aquest dissabte el president del COMB, Jaume Padrós, qui ha demanat al Govern que "reverteixi la decisió".L'empresa beneficiaria d'aquesta externalització, segons explica Padrós, seria Ferrovial. Fet que des del món sanitari és veu com un fet "molt greu" perquè el seguiment dels casos són "tasques que poden fer els professionals d'Atenció Primària" del sistema de salut pública. De fet, Infermeres de Catalunya, veuen aquesta adjudicació com una mostra més per part del Departament de Salut de que no hi ha "intenció de dotar a l'Atenció Primària dels recursos humans i econòmics necessaris".Per altra banda el sindicat d'infermeres també ha destacat que en les previsions del Govern d'augmentar el nombre de professionals, dels 436 nous sanitaris que es volen incorporar "tan sols 21 són infermeres i infermers". Unes xifres que formen part del Pla de Suport de l'Atenció Primària i que està dotat amb 4,5 milions d'euros.En el comunicat també informen que, per tot plegat, han enviat una carta a la consellera de Salut, Alba Vergés, demanant la rectificació de l'adjudicació com un augment en la dotació d'infermeres en les previsions de la Generalitat.

Petició de rectificació a la consellera Alba Vergés by naciodigital on Scribd

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor