Un robatori permet identificar el suposat autor d'una agressió sexual el 2011 a València

La policia espanyola ha detingut un home, de 54 anys, com a presumpte autor d’una agressió sexual comesa el 2011 a València. Una detenció que ha estat possible, gràcies a un robatori amb força de 2018 que l'ha permès vincular-lo, ja que les mostres d'ADN han coincidit.Els fets van tenir lloc la matinada del 28 de setembre, a la zona de Marítim de la capital del Túria, quan l'acusat, després d'oferir una jaqueta a la jove, de 18 anys aleshores, se la va endur per la força a una nau abandonada próxima al lloc. En aquest recinte la va obligar a practicar-li sexe oral i a penetrar-la.La noia va aconseguir fugir nua i es va trobar amb un policia, que la va socórrer. La van dur a un hospital i arran d'aquests fets es van recollir mostres d'ADN del suposat autor dels fets a la zona on s'havien produït.El febrer de 2018 es va detenir aquesta persona, però per un robatori amb força i se li va extreure una mostra d'ADN. I ara s'ha conegut el resultat i ha coincidit amb el que es va agafar el 2011 a la zona dels fets. Els agents, després d'una investigació, l'han acabat detenint precisament al mateix lloc on hauria comès la violació.

