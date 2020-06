El papa Francesc rep un llibre d'escrits religiosos de Junqueras i escolta les peticions de llibertat pels presos

Recepció privada del papa a la delegació manresana. Foto: Servei Fotogràfic del Vaticà

Un moment de la visita manresana al Vaticà. Foto: Servei Fotogràfic del Vaticà

El papa Francesc desitjaria visitar Manresa l'any 2022 coincidint amb la commemoració dels 500 anys del pas de Sant Ignasi de Loiola per la ciutat, "si la salut li ho permet". Així ho ha traslladat el pontífex a la delegació de l'Ajuntament de Manresa i de la Cova en l'audiència privada que els ha ofert aquest dissabte al Vaticà. A la visita s'hi ha colat també la situació política catalana, segons que expliquen fonts presents. Ho ha fet a través d'un llibre de contingut religiós que Oriol Junqueras va escriure a la presó de Lledoners.El tinent d'alcalde de la ciutat, Marc Aloy, que en breu es convertirà en alcalde quan Valentí Junyent li passi el relleu, ha entregat al papa Francesc el llibre Reflexions des de Lledoners, un recull d'articles i reflexions de caire religiós que el líder d'ERC, catòlic practicant, ha escrit durant el seu empresonament i que es va publicar l'any passat. El llibre inclou, a més dels articles de l'ex-vicepresident, dos dues reflexions escrites amb el monjo de Montserrat i també historiador Hilari Raguer.Aloy ha entregat al papa Francesc el llibre un cop havia acabat l'audiència oficial i li ha transmès la petició de llibertat per als nou presos polítics catalans.La petició de visitar Manresa guanya sentit perquè el el papa Francesc pertany a l'orde dels jesuïtes, la congregació que va fundar Sant Ignasi de Loiola a partir dels Exercicis Espirituals que va escriure a la capital del Bages. Així ho ha traslladat la delegació manresana als mitjans de comunicació catalans amb qui s'ha reunit després de l'audiència. La delegació aprofita el viatge a Roma per mantenir, també, diverses reunions amb la cúpula de la Comunitat Jesuïta i amb el delegat de la Generalitat a Roma.La representació de l'Ajuntament ha transmès al papa el caràcter transversal i la voluntat transformadora del projecte Manresa 2022 i, al mateix temps, aprofitar aquest fet tan singular per ampliar la difusió i el coneixement sobre aquesta iniciativa impulsada des de l'Ajuntament que, amb el pas del temps, s'ha convertit en un projecte de ciutat.La delegació manresana ha estat integrada per l'alcalde Valentí Junyent, el primer tinent d'alcalde i regidor de Presidència, Marc Aloy; el regidor de Turisme i responsable de Manresa 2022, Joan Calmet, i el coordinador del projecte i gerent de la Fundació Turisme i Fires de Manresa, Albert Tulleuda. També els ha acompanyat en la visita el superior de la Cova, Lluís Magriñà.Calmet ha lliurat al Papa un llibre sobre l'evolució de Manresa amb el pas del temps. Prèviament, la delegació manresana havia aprofitat el viatge a Roma per reunir-se ahir divendres amb la delegació del Govern de la Generalitat a Itàlia, liderada per Luca Bellizzi.Durant la visita, la delegació manresana ha explicat al papa Francesc els detalls del projecte Manrea 2022 per impulsar la seva difusió a nivell internacional, i especialment entre la comunitat jesuïta i els seus centres educatius repartits per tot el món, per atraure visitants que puguin venir a la ciutat coincidint amb la commemoració dels 500 anys de l'estada d'Ignasi de Loiola a Manresa.També s'ha explicat al pontífex el projecte del Camí Ignasià, que uneix la localitat natal d'Ignasi –Loiola- amb Manresa, i el potencial que té com a ruta de pelegrinatge i de creixement personal i espiritual, equiparable al que era el Camí de Sant Jaume en els seus inicis. Igualment, s'ha aprofitat per recordar-li que la Companyia de Jesús ha declarat Any Jubilar ignasià el període de temps que anirà del 31 de juliol de 2021 al 31 de juliol de 2022, un fet que també contribuirà a reforçar la projecció exterior de Manresa coincidint amb la commemoració del 500 aniversari.La concessió d'aquesta audiència privada culmina una sèrie de contactes que l'Ajuntament de Manresa ha mantingut amb els jesuïtes i amb l'entorn del Papa des del març de 2013, quan li va enviar una carta per correu felicitant-lo per la seva elecció amb un invitació a visitar Manresa amb motiu de la commemoració l'any 2022. Uns anys després, l'octubre de 2016, va rebre una altra carta lliurada en mà per l'aleshores regidora de Cohesió Social, Mercè Rosich, durant l'audiència pública a una delegació del projecte Invulnerables a la plaça de Sant Pere.En paral·lel, el consistori ha mantingut contactes periòdics amb els jesuïtes que el març del 2017 van propiciar la visita a Roma d'una missió integrada per representants de l'Ajuntament de Manresa, l'Oficina Tècnica del Camí Ignasià i la Casa Internacional d'Espiritualitat de la Cova per reunir-se amb el Superior General de la Companyia de Jesús, el pare Arturo Sosa, i demanar-li el suport institucional de la companyia al projecte Manresa 2022.Posteriorment, el setembre de 2018, l'alcalde Valentí Junyent i el regidor de Turisme, Joan Calmet, es van tornar a reunir amb el pare Arturo Sosa aprofitant l'estada que va fer a Manresa per visitar la Cova i els llocs ignasians. Durant la trobada, van poder comentar alguns aspectes relatius a la preparació dels actes commemoratius del 500 aniversari de l'estada de Sant Ignasi a la ciutat.A partir d'aquesta visita, es van reprendre els contactes amb l'entorn del Papa per sol·licitar una audiència privada que finalment ha estat acceptada i que tindrà lloc aquest dissabte.El Projecte Manresa 2022 és una aposta estratègica de la ciutat, transversal i participativa, que s'inicia el 2013 amb l'objectiu de commemorar els 500 anys de l'arribada d'Ignasi de Loiola a Manresa, de camí en el seu pelegrinatge cap a Jerusalem. Ignasi va estar-se prop d'un any a la nostra ciutat, s'hi va inspirar per a escriure els Exercicis Espirituals i hi va tenir una experiència reveladora, que va marcar la seva vida i el va dur a fundar la Companyia de Jesús. Per això, Manresa és considerada ciutat bressol de l'orde jesuïta. Tant és així que molts centres jesuïtes arreu del món duen el nom de Manresa.L'Ajuntament de Manresa ha volgut aprofitar l'oportunitat que ens brinda aquesta commemoració històrica de relleu mundial per renovar la imatge que tenim de la nostra ciutat i la imatge que oferim al món. Partint de les arrels ignasianes, vol potenciar tant el seu llegat patrimonial com els seus valors, que són plenament vigents i que han d'impulsar la ciutat cap endavant per fer-la més sostenible i equilibrada.L'objectiu és projectar una nova Manresa per canviar l'imaginari col·lectiu, per generar autoestima, per obrir-la al món, per fer de Manresa una ciutat més acollidora i més atractiva, tant per als manresans i les manresanes com per als visitants. En definitiva, per internacionalitzar la ciutat perquè esdevingui una autèntica destinació turística que aporti creació de riquesa al territori i que millori la qualitat de vida de la ciutadania.Les actuacions del projecte Manresa 2022 que s'han anat produint al llarg d'aquests anys es poden agrupar en tres grans eixos: transforma, acull i batega.En el primer eix destaca la gran remodelació de l'Antic Col·legi de Sant Ignasi per convertir-lo en el Museu del Barroc de Catalunya, així com altres intervencions relacionades amb el patrimoni ignasià. En destaquen, la recuperació del tram manresà del Camí Ignasià que uneix Loiola amb la nostra ciutat, la creació de l'Espai Manresa 1522, que mostra la ciutat que va trobar Ignasi quan hi va arribar fa prop de 500 anys; i l'adequació d'El Pou de Llum, el mirador sobre el riu Cardener on Ignasi va tenir la revelació que el transformaria espiritualment per acabar escrivint els seus Exercicis Espirituals i fundant la Companyia de Jesús. També la transformació de la Via Sant Ignasi, que uneix el Cardener i el camí de la Cova amb l'Antic Col·legi Sant Ignasi i el seu entorn.Pel que fa a l'acollida, s'ha treballat per elaborar una oferta turística i enogastronòmica atractiva per als visitants a partir de diversos elements relacionats amb el patrimoni ignasià.El gruix de les activitats relacionades amb el projecte es concentren en l'apartat Batega i van des de la Marxa del Pelegrí, una caminada de Montserrat a Manresa, fins al cicle de música espiritual Sons del Camí, passant per altres també rellevants com el cicle de pensament Ignàgora o el projecte d'autoconeixement i gestió personal Lotus, adreçat a infants i joves.

