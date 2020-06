Desmantellen al País Valencià una banda de tràfic de drogues liderada per un fugat de la justícia lituana

La Guàrdia Civil ha desmantellat a diverses localitats del País Valencià, situades a la Marina Alta i la Marina Baixa, una banda formada per vuit persones i liderada per un fugat de la justícia lituana que es dedicava al tràfic de drogues per tot Europa.Les detencions s'han produït en el marc de l'operació "Chonko" a cinc homes i tres dones als quals se'ls investiga per delictes de tràfic de drogues, robatori de vehicles, defraudació del flux elèctric i falsificació de document públic. A més, al cap de l'organització li constava una ordre europea de detenció i entrega (OEDE) de Lituània, ha indicat la Comandància en un comunicat.L'operació s'ha desenvolupat a l'Alfàs de Pi, Dénia, Polop i la Nucia, i han estat confiscats dos vehicles d'alta gamma (valorats en un total de 240.000 euros), altres tres vehicles més utilitzats per la banda, una furgoneta, dues motocicletes, una moto d'aigua, un remolc, 72.060 euros en efectiu, documents falsificats, material informàtic i telefonia d'última generació. Han estat intervingudes 249 plantes de marihuana, 42 quilos de marihuana envasada i 100 grams d'haixix, tot això amb un valor aproximat al mercat negre de més de 74.000 euros.El dispositiu ha estat coordinat pel Jutjat d'Instrucció núm. 4 de Benidorm, i desenvolupada per agents de l'Àrea d'Investigació de la Guàrdia Civil d'Altea i del Grup d'Informació de la Comandància d'Alacant; també han comptat amb el suport d'agents de la Prefectura d'Informació (UCE-3), del Grup de Reserva i Seguretat núm. 3 de València i de la Unitat de Seguretat Ciutadana (USECIA) de la Companyia de la Guàrdia Civil de Calp.

