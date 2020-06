Veïns i entitats ecologistes protesten per la massificació del Parc Natural del Montseny

Els manifestants demanen respecte pel massís del Montseny als visitants del parc Foto: Josep Maria Montaner

Prop d'un centenar de persones de diversos municipis del Parc Natural del Montseny amb el suport d'algunes entitats ecologistes com la Coordinadora per a la Salvaguarda del Montseny s'han migdia a la rotonda de Sant Esteve de Palautordera, una de les entrades al Parc per informar i alhora protestar per la "nova normalitat ja coneguda" d'aquest espai natural després de tres mesos de confinament. La reacció arriba després de la realitat viscuda el cap de setmana passat, el primer que els veïns de la Regió Sanitària Metropolitana Nord tenien certa llibertat de moviment fora dels seus municipis."Hem pogut veure i viure els mateixos patrons de capteniment de sempre, però, això sí, exacerbats per unes actituds que diríem que semblen gairebé de conqueridors", expliquen en un comunicat que han repartit avui entre als visitants del parc. Enumeren el que consideren actituds insostenibles de sempre: soroll, presència massiva i agressiva.També es fa referència a carreres de motos, amb centenars de màquines fent curses per les carreteres que creuen el massís. Desenes de BTT’s llençant-se per pendents en circuïts improvisats dins d'espais protegits. Cotxes d'alta cilindrada, d'una marca de luxe, fent demostracions de poder motoritzat en carreteres perilloses. Motos d'enduro transitant per camins de muntanya en zones d'alta sensibilitat ambiental, fins i tot agredint veïns.Situacions que consideren que provoquen connotacions negatives com contaminació, risc d'accidents, inseguretat i neguit dels ramats. Per als hàbitats i la fauna salvatge que es troba en període de reproducció: intranquil·litat, foragitament, expulsió i fallida de les niades i les cries de les espècies pròpies del Parc. Per als mateixos visitants, més dels problemes que ja pateixen als seus llocs d'origen.Els impulsors de la concentració d'aquest migdia també es queixen que no s'ha après res i es lamenten que des de les administracions no es tingui present que "amb la salut de la natura també hi va la nostra salut". Per això demanen que les administracions intervinguin i demanen que l'Oficina del Parc faci accions per aturar aquest tipus d'activitats dins del Parc natural, per tal de protegir els seus hàbitats, les seves espècies animals i els seus habitants, en comptes de seguir animant a la massificació.També demanen la comprensió dels visitants del Parc Natural del Montseny que arriben al massís el cap de setmana que és un espai natural quer cal protegir i respectar i que ja no es toleraran actituds agressives contra les persones ni contra el medi ambient.Concentracions similars com la de Sant Esteve de Palautordera també s'han portat a terme de manera simultània a la rotonda d'entrada a Campins i la Costa del Montseny.

