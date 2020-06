Mor un excursionista a la Mola

Una persona, de 58 anys, ha mort aquest dissabte al migdia a la Mola. De fet, ha estat a poca distància d'arribar al cim de la muntanya vallesana, a la part nord del Camí dels Monjos, segons ha informat l'Ajuntament de Matadepera.Tal com ha apuntat el consistori, la víctima mortal hauria patit una aturada cardíaca i malgrat la intervenció de professionals del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que s'han desplaçat en helicòpter i amb desfibril·ladors, no han pogut fer res per salvar-li la vida.A més, del personal i aquest aparell del SEM fins al lloc s'hi han traslladat, unitats del Grup d’Emergències Mèdiques (GRE), del Grup d’Actuacions Especials (GRAE), Bombers de Matadepera i personal de la Mola.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor