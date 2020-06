La patronal de l'oci nocturn alerta que amb el 30% de l'aforament molts de locals no obriran

La patronal de l'oci nocturn Spain Nightlife ha valorat positivament que el Ministeri de Sanitat hagi rectificat i permeti l'obertura de locals i discoteques en fase 3. Tot i això, veu "molt limitat" l'aforament permès del 30% i ha alertat que molts locals "decidiran no obrir les seves portes fins que no accedeixen a un aforament superior".L'última esperança es el retorn de competències. Consideren que el fet que les comunitats recuperin competències un cop s'arribi a la fase 3 ha de permetre que els governs autonòmics pugin "modificar tot el que creguin convenient", augmentant l'aforamne to establint altres mesures. És per això que la patronal ha demanat reunir-se amb diversos executius autonòmics per tal de poder "perfilar" les condicions de reobertura.El secretari general d'Spain Nightlife, Joaquim Boadas, ha celebrat que les concrecions publicades aquest dissabte al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) els situa "un pas per endavant" però ha insistit que amb un terç de l'aforament "poques sales obriran ja que perdran els beneficis dels ERTO i la facturació no donarà per pagar els mínims ni les cotitzacions dels treballadors en actiu o en ERTO".Ha considerat que sí que es podran "permetre el luxe d'obrir" els grans espais a l'aire lliure però no la resta. Ha afegit que confien que les autonomies, "en la seva condició de màxima autoritat en la fase 3", puguin augmentar l'aforament de sortida a un 50 o un 60%.Pel que fa a la prohibició de fer sevir la pista de ball, ha recordat que la patronal ja va indicar que era "inviable" marcar la pista amb quadrícules o que era "molt difícil" guardar les distàncies. Per això, ha valorat positivament la decisió que la pista es destini a ubicar més taules, tot i l'aforament baix permès.Spain Nightlife ha assegurat que la reobertura dels locals d'oci i les discoteques en fase 3 permetrà reduir la pràctica del botellot, tot i que insisteix que hi ajudaria encara més si es pogués incrementar l'aforament al 50%. D'aquesta manera, ha assegurat que serien més els que s'animarien a obrir i s'incrementaria l'oferta d'oci nocturn autoritzat en detriment del no autoritzat, "on el risc de contagi és molt més alt".Per últim, la patronal ha insistit en la necessitat que el govern espanyol aprovi mesures especials per al sector ja que és "un dels sectors econòmic més perjudicats, per no dir el més perjudicat en ser l'últim en reobrir". Entre les mesures reclamades hi ha una moratòria per al pagament d'hipoteques i préstecs personals durant sis mesos, suspendre el pagament de tributs i cotitzacions i destinar-hi subvencions. A més, reclamen prorrogar els ERTO fins a finals d'any i que es flexibilitzin les prohibicions de terrassa.Des de Federació Catalana de Locals d'Oci Nocturn (Fecalon), el Gremi de Discoteques de Barcelona i Província i el Gremi d'Empresaris de Sales de Festa i Discoteques de Tarragona, han explicat que hi ha prevista una reunió amb el Departament d'Interior per "actualitzar" la normativa a la nova situació. També han reclamat a la Direcció General de Turisme i al Departament d'Empresa la necessitat que incloguin el sector de l'oci nocturn a les campanyes de difusió i promoció.Han afegit que en fase 2 "no té sentit" la limitació als bars musicals perquè també són activitat de restauració, "sense que existeixi una justificació per a que el volum de la música influeixi en la transmissió del virus".Sobra la prohibició de fer ús de la pista de ball com a tal, Fecalon entén que es tracta d'una situació "de transició" que s'ha de mantenir només durant la fase 3 per tal de permetre donar les garanties que la gestió de l'oci nocturn "es pot incorporar a la desescalada del conjunt d'activitats socials i econòmiques en igualtat de condicions que la resta de sectors".El sector es concentrarà dilluns davant del Ministeri de Sanitat i entregarà la Guia del ICTE, que ha de servir com a punt de partida per iniciar les negociacions amb les comunitats per aconseguir que l'aforament sigui de mínim el 66%, segons Fecalon.​​​​​​​​​​​​​​

