Dos menors detinguts i quatre ferits en un baralla en un bar de Sabadell

Dues persones han estat detingudes aquesta matinada com a presumptes autores de danys, amenaces i delicte lleu de lesions, després de protagonitzar una baralla al bar La Capella, al parc de Can Gambús de Sabadell. Així ho ha avançat Ràdio Sabadell i ho han confirmat fonts municipals adetallant que es tractende dos menors.Fruit d'aquesta disputa han resultat ferides quatre persones, dues de les quals, dos homes de 42 i 21 anys, tal com han indicat fonts del SEM, les han traslladat a l'Hospital de Terrassa, amb pronòstic menys greu. Mentre que les altres dues han assistit pel seu propi peu a un centre sanitari.La Policia Municipal ha rebut l'avís a les 2.30 hores i, tal com han relatat, els treballadors del bar estaven recollint, quan un grup entre una quinze i una vintena de persones s'han presentat al lloc demanant tabac. La negativa de l'establiment i davant l'increment de tensió, s'ha originat la baralla que ha acabat amb destrosses de material.La Policia ha aconseguit detenir a dues persones, de 17 i 15 anys, que després del procediment s'han posat a disposició de Fiscalia Menors. A més, s'han identificat dues persones més, una de les quals era menor. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per aquest cas.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor