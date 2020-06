Asens i Albiach entren a l'executiva de Podem

L'executiva de Podem incorpora dos perfils catalans: el portaveu del grup d'Unides Podem al Congrés, Jaume Asens, i la portaveu dels comuns al Parlament de Catalunya, Jéssica Albiach. El nou Consell Ciutadà Estatal del partit ha presentat aquest dissabte la conformació del nou Consell de Coordinació Estatal, que s'encarrega del dia a dia del partit i que està conformat per una vintena de persones que acompanyaran Pablo Iglesias.Dins dels òrgans de la direcció, Asens, que és diputat per Barcelona i va ser tinent d'alcalde de la capital catalana, assumirà la Secretaria de Drets Humans, mentre que Albiach estarà a la comissió executiva en relació a l'habitatge en un intent de reforçar-la com a candidata a les eleccions al Parlament. Entre els nous nomenaments també destaca l'excap de l'Estat Major de Defensa, i cap de gabinet del vicepresident del govern espanyol Pablo Iglesias, Julio Rodríguez qui assumirà la secretaria de Pau i Seguretat.A més, també han entrat a la cúpula de la formació la líder del partit a l'Assemblea de Madrid, Isa Serra, que exercirà de portaveu de Podem al costat del veterà Rafa Mayoral. Aquesta executiva està integrada per 20 persones i a més de Iglesias, repeteixen Irene Montero, Juanma del Olmo, Ione Belarra, Pablo Echenique, Alberto Rodríguez, Ana Marcello, Noelia Vera, Idoia Villanueva, Nacho Álvarez, Sofia Castañón, Txema Guijarro, Pablo Fernández i Pilar Garrido.Per contra, l'abandonen la fins ara secretària de Plurinacionalitat, Meri Pita, la vicepresidenta tercera de Congrés i secretària de Polítiques contra la Corrupció, Gloria Elizo, que abans de Vistalegre III va decidir fer un pas al costat i no presentar candidatura a la nova direcció, i l'eurodiputat Miguel Urbán, que exercia de secretari de Memòria Històrica i va deixar Podem amb el sector dels anticapitalistes al març.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor