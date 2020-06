Detinguts durant el darrer mes 12 lladres de pisos que robaven escalant per la façana dels habitatges

Els Mossos d'Esquadra han detingut 12 lladres de pisos en el darrer mes a Barcelona que robaven escalant per la façana. Els pispes, amb una seixantena d'antecedents, aprofitaven relleus, canonades i balcons per accedir als immobles, sovint a través de finestres obertes. De fet, la policia catalana ha activat una campanya per prevenir aquest tipus de fets delictius en les zones on s'han registrat aquests incidents –districtes de l'Eixample i de Sants-Montjuïc- dirigida a veïns, administradors de finques i comerciants. Amb l'inici de la desescalada els robatoris amb força a interior de domicili registrats a la capital catalana durant el maig es mantenen un 64% per sota respecte el mateix període de l'any passat, però comencen a repuntar.L'escalament com a modus operandi per entrar a robar en un domicili no és una modalitat nova emprada pels lladres ja que quan arriba el bon temps els delinqüents aprofiten per actuar perquè detecten finestres obertes o per d'altres situacions d'inseguretat que es podrien neutralitzar. Els agents treballen en aquelles zones o barris on s'han detectat més robatoris per tal d'incidir en missatges preventius adreçats a veïns, administradors de finques i entitats comercials de la zona. Pel que fa als comercials se'ls demana la seva col·laboració per permetre penjar cartells en els seus establiments i alertar a la policia en cas de detectar persones que causen inseguretat per la zona trucant al telèfon d'emergències 112 o a l'Oficina de Relacions amb la Comunitat.En qualsevol cas, els Mossos destaquen que la col·laboració ciutadana és un element determinant a l’hora d’alertar de possibles fets delictius comesos per lladres especialitzats en robatoris a interior de domicilis. Posen d'exemple un robatori que va succeir el passat 1 de juny quan els mossos de la comissaria de Sants- Montjuïc van ser activats a les 9 hores del matí per tal d'adreçar-se a un domicili, ja que un veí havia alertat que a l'interior d'un domicili de davant de casa seva havia vist gent desconeguda. Els agents es van desplaçar ràpidament i -amb les claus del veí- van intentar accedir a l’interior de l’immoble, però la porta estava falcada per dintre.Els mossos van observar com la finestra que donava al carrer es trobava oberta i van decidir pujar-hi amb l’ajut d’una tanca d’obra que els va servir d’escala. Un cop a l’interior del pis van trobar un home, que va quedar detingut i que en l'escorcoll se li va trobar un encenedor d'or que acabava de sostreure i eines per accedir al domicili. Fruit de la investigació es va determinar que el detingut va accedir al domicili per escalament a través duna finestra.També el passat 28 de maig, es van detenir dos homes que estaven escalant la façana d’un bloc a través d’una canonada per accedir a un balcó d’un primer pis. Després de manipular la finestra, van accedir a l’interior. Els agents van activar més dotacions policials per tal d’acordonar l’immoble i poder realitzar les comprovacions pertinents per localitzar els dos lladres. Posteriorment, van ser alertats per veïns de la finca que hi havia dues persones pels terrats. Amb aquesta informació, els agents van pujar-hi per tal d’enxampar els dos delinqüents que van localitzar amagats. Tots dos van quedar detinguts per un delicte de robatori amb força a interior de domicili.El mateix dia, els Mossos van rebre l'avís que s'havia produït un altre robatori en un domicili de l'Eixample. El lladre va escalar la primera planta de l'edifici i va accedir al domicili per la finestra de la cuina. Un cop a l'interior va ser sorprès per les persones que hi vivien, que es van alertar en sentir sorolls. El lladre no va dubtar en agredir amb un ordinador l'home. Li va provocar ferides en un braç, per després fugir novament per la finestra per on havia accedit al pis i allunyar-se ràpidament en un patinet elèctric.

