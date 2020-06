Enxampen un turista al Prat amb 300.000 euros sense declarar

La Guàrdia Civil va intervenir, el passat 29 de maig, 299.390 euros que duia un passatger alemany, de 22 anys, a l’aeroport Josep Tarradellas Barcelona – el Prat. Arribava a la capital catalana d’un vol procedent de Düsseldorf. Carregava aqueta quantitat de diners al seu equipatge de mà sense declarar.Els agents van sospitar, després del tractament d’equipatges, que hi haguessin diners sense declarar. I un cop van revisar-ho, van trobar 300.390 euros. No ho havia declarat, cosa que és obligatòria quan es viatja entre països de la Unió Europea a partir de 10.000 euros.Els policies, després que tècnics de l'Agència Tributària obrissin acte per una infracció administrativa a la Llei de Prevenció de el blanqueig de capitals i del finançament de terrorisme, li van donar 1.000 euros d’aquesta quantitat decomissada, tal com han detallat des de l’institut armat, “en concepte de mínima supervivència, d’acord amb la normativa vigent”.

