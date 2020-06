.@perearagones: "Sánchez ha de saber que no ens tindrà al costat, ens tindrà de cara per parlar de les necessitats d'avui, per negociar, per reivindicar el dret a la independència i més drets per la ciutadania. Som conscients dels recels, però no desaprofitarem la mesa", #CN_ERC pic.twitter.com/AaRj4zbV5H — Esquerra Republicana (@Esquerra_ERC) June 6, 2020

El coordinador nacional d'ERC i vicepresident del Govern, Pere Aragonès, ha alertat el president del govern espanyol, Pedro Sànchez, que no tindrà ERC al costat sinó "de cara". "De cara per parlar de les necessitats d'avui, per negociar i per reivindicar els drets de la ciutadania, per afrontar el diàleg i per defensar el dret a la independència", ha manifestat en la seva intervenció en el Consell Nacional d'ERC celebrat telemàticament.El dirigent d'ERC ha assegurat que seria una "irresponsabilitat" no seure de nou a la mesa de negociació tot i els "recels" i la pèrdua de confiança. D'altra banda, ha exigit a l'independentisme "abandonar els retrets" i ha afirmat que no s'ha d'imposar "qui més cridi" sinó "qui fa les propostes més útils".​​​​​​​​​​​​​​

