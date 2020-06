Salut obre la porta a avançar la fase 3 a Barcelona i Lleida

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha obert la porta que Barcelona i Lleida puguin passar a fase 3 abans del 22 de juny. "Seria possible si veiem que és una proposta lògica a l'evolució de l'epidèmia. Ho haurem de valorar".Barcelona i les regions metropolitanes nord i sud i avançaran cap a la segona fase de la desescalada a partir de dilluns vinent. Les Terres de l'Ebre, el Camp de Tarragona i l'Alt Pirineu i Aran passaran a la tercera fase, a les portes de la "nova normalitat". Lleida, que la setmana passada es va mantenir a la primera fase després de detectar-hi un brot de coronavirus, podrà avançar finalment a la segona fase, on es mantindran una setmana més la resta de regions sanitàries tal com estava previst. D'aquesta manera, tot Catalunya es troba ja, com a mínim, en la segona fase de la desescalada. A tot l'Estat ja no queda cap territori en fase 1: Madrid també ha avançat al segon estadi.Pel que fa al decret de "nova normalitat" que està preparant el govern espanyol un cop finalitzat l'estat d'alarma a partir del 21 de juny, Vergés ha criticat l'esborrany: "Crec que son ganes d'intervenir, de posar el coll i de no acceptar que les competències son d'altres", ha etzibat aquest dissabte Vergés als micròfons de Catalunya Ràdio "Demanaria al govern espanyol que s'ocupi de les seves pròpies competències. La voluntat d'intervenció la veig moltíssim en aquest reial decret", ha continuat la consellera de Salut. En paral·lel, Vergés ha obert la porta a que Barcelona i Lleida puguin passar a fase 3 abans del 22 de juny. "Seria possible si veiem que és una proposta lògica a l'evolució de l'epidèmia. Ho haurem de valorar".​​​​​​​

