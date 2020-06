Pep Cruz explica per què no va acceptar fer «Merlí»: «Les empreses catalanes de televisió són les que pitjor paguen»

He dit que no per fer la 2ª temporada de Merli perquè Veranda, empresa catalana, paga una merda als actors. La dignitat, despres de 52 anys d’ofici, passa també pel sou!!! Defensem el nostre ofici!!! Les empreses catalanes de TV son les q pitjor paguen!!! — Pep Cruz (@pepcruz1) June 5, 2020

L'actor Pep Cruz ha denunciat públicament els motius pels quals no va acceptar fer la segona temporada de la famosa sèrie catalana Merlí. A través d'una piulada al seu compte oficial de Twitter, l'intèrpret, amb més de mig segle de carrera com a actor, ha carregat contra la productora Veranda -encarregada de la sèrie catalana- per pagar "sous molt baixos" als actors que hi participen."La dignitat, després de 52 anys d'ofici, passa també pel sou", ha reblat a través de la piulada. Cruz va més enllà i assenyala que les empreses catalanes encarregades de la producció televisiva al nostre país, "són les que pitjor paguen". Merlí és una de les sèries de més èxit a Catalunya, amb repercussió internacional gràcies a la seva col·laboració amb Netflix, que l'ha dut a tot el món i la doblat a desenes d'idiomes.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor