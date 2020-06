VÍDEO Tensió al tall de la Meridiana: els Mossos inicien una persecució i s'enduen un fotògraf

Así han detenido los Mossos a un joven independentista en la Meridiana. Vergüenza. pic.twitter.com/JIkLPZZHjX — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) June 5, 2020

Esta tarde los Mossos han detenido a un joven independentista y a un periodista en la manifestación de la Meridiana de Barcelona. Mientras, los fascistas campan a sus anchas. pic.twitter.com/QVa8ypNJOl — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) June 5, 2020

Moments de tensió al tall de l'avinguda Meridiana de Barcelona, que torna a aglutinar desenes de persones després de l'aturada per la pandèmia de coronavirus. Els Mossos d'Esquadra han actuat amb força contundència davant de les desenes de persones que volien tallar el trànsit a la carretera amb diverses tanques. Dos joves han acabat denunciats per la policia catalana després que se'ls enduguessin a un furgó. Segons explica el Tot Barcelona , diverses persones han intentat posar tanques al mig de la carretera per impedir el pas dels vehicles i arran d'aquests esdeveniments, els Mossos han decidit actuar. Un agent ha identificat a un manifestant i ha iniciat una persecució, en la que s'han afegit efectius de la BRIMO i ha finalitzat amb dos joves, un d'ells emmanillats, en un furgó de la policia catalana. Un era un periodista freelance, visiblement acreditat, i l'altre un adolescent de 16 anys.

