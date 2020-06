Registra't per derrotar Trump

En qualsevol país del món, en qualsevol democràcia, davant dels fets que estan tenint lloc als Estats Units amb el brutal assassinat de George Floyd a mans d'un policia a Minneapolis qualsevol president normal actuaria de forma diferent. Però el país nord-americà i, en particular amb el president Donald Trump, tot funciona diferent. En els últims dies, de fet, em demanen si realment les manifestacions dels últims dies passaran factura a Trump i es convertirà en un one term president.La meva resposta ha estat sempre la mateixa: hi ha molt soroll, però de moment el més important encara no ha passat. De què es tractaria? D'un fort increment de registres per anar a votar en els anomenats estats clau, com és el cas de Wisconsin, Michigan, Pennsilvània, Ohio o bé Florida. Curiosament, cap d'aquests és un territori en el qual la població negra sigui gaire representativa.Que el nombre de nous votants registrats en estats com Alabama, Louisiana o Missouri pugi molt no farà que canviïn de mans republicanes a demòcrates. La diferència, en la majoria d'ells, és de quasi trenta punts de diferència en les últimes eleccions, fet que fa impossible que variïn a les eleccions del 3 de novembre, sobretot si tenim en compte que les manifestacions encara fan tancar més les files dins del trumpisme. El president no perd vots amb les concentracions -tampoc en guanya-, però Trump sap que no pot augmentar el nombre de votants. La seva estratègia es basa en no perdre els que ja té o va tenir.Als Estats Units, per poder votar t'has de registrar. Si no estàs registrat, no hi tens dret, i aquesta és la clau. Els republicans estan mobilitzats, tots ells estan registrats i amb la papereta a les mans per anar a votar el 3 de novembre. I els demòcrates? Tenen un greu problema: el candidat, Joe Biden, no els entusiasma. Ja és gran -77 anys- i, en el supòsit que guanyés, seria un president d'un sol mandat. És un cap de cartell que representa l'establishment de Washington.Per a la majoria dels americans, aquest concepte és com veure el domini. A banda, Biden té un greu problema, que és el de connectar amb els joves demòcrates més ideologitzats que no es refien de donar-li el seu vot tal com sí que estaven predisposats en cas que el senador Bernie Sanders, de l'ala més esquerrana, hagués estat escollit com a candidat.On podria trobar-se la clau per als demòcrates? Biden, conscient que ha de connectar amb la gent més jove i amb el vot femení, ha estat acusat -de moment sense cap base probatòria- de tocaments a algunes de les seves assistents quan era senador en la dècada dels vuitanta i noranta. Fa tres mesos va anunciar que, si era el candidat demòcrata escollit, escolliria com a tiquet electoral -i, per tant, com a aspirant a vicepresidenta- una dona.És en l'elecció de la seva vicepresidenta on Biden i l'establishment de tot el partit demòcrata tenen dipositades les esperances per acabar guanyant la cursa cap a la Casa Blanca i intentar mantenir-la els propers dotze anys. L'equip del candidat està investigant el passat i fent entrevistes amb tot un seguit de senadores, congressistes o governadores per escollir la millor opció, perquè sap el que s'hi juga. No volen que li passi com el 2008 quan el ja difunt senador republicà John McCain va escollir una semidesconeguda governadora d'Alaska, Sarah Palin, com a tiquet electoral.L'elecció serà meditada, perquè si realment per qüestions d'edat Biden només és president d'un sol mandat, qui sigui escollida candidata a vicepresidenta tindria molts números per ser la cap de cartell demòcrata en les eleccions de 2024. Si en el decurs de la presidència Biden hagués de deixar per malaltia o defunció el càrrec, la vicepresidenta el reemplaçaria, i aquest és possiblement un dels fets pels quals el càsting està sent tan llarg i laboriós.Biden ha d'escollir a quin segment del mercat electoral escull en funció de com estan les enquestes avui en dia. Si vol optar per intentar arrabassar als republicans alguns dels estats del rust belt -Wisconsin, Michigan, Pennsilvània o Ohio- té dues opcions bastant clares: la senadora Amy Klobuchar o la governadora Gretchen Whitmer, de Michigan.Si, pel contrari, opta per una candidata que mobilitzi els votants afroamericans, té també dues opcions: l'activista Stacy Adams o la congressista per Florida -estat clau- Val Demings. Si estigués pensant en anar a buscar els votants hispans que no estan gens mobilitzats per anar a votar i dins dels quals Biden no ha aconseguit gaire suports durant tot el període de primàries, també tindria dues opcions: la senadora Catherine Cortez-Masto (Nevada) o bé Michelle Lujan, governadora de l'estat de Nou Mèxic.Finalment, si Biden acabés triant anar a buscar els vots de l'ala més esquerrana del partit i dels més joves, acabaria assenyalant la senadora per Massachusetts i rival a les primàries, Elizabeth Warren. Si no hi ha cap sorpresa, el tàndem demòcrata per derrotar a Donald Trump serà Biden acompanyat d'una d'aquestes set dones.

