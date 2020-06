La CGT denuncia l'Ajuntament de Barcelona a Inspecció de Treball per la reobertura d'escoles bressol

El sindicat CGT ha denunciat l'Ajuntament de Barcelona a Inspecció de Treball per la reobertura de les escoles bressol municipals a partir de dilluns. La CGT acusa el consistori de voler reobrir els centres de manera "precipitada" i sense tenir en compte les demandes de treballadors i entitats de la comunitat educativa."Denunciem que en aquests dies de preinscripcions ja ha anat a treballar als centres personal vulnerable, com majors de 60 o embarassades, fet que contradiu les indicacions", assegura el sindicat en un comunicat.La CGT assegura que l'Ajuntament no té intenció de contractar substituts per cobrir baixes. A més, considera que el consistori reobre els centres amb l'únic objectiu que les famílies puguin "aparcar" les criatures i, així, puguin anar a treballar."Exigim a l’Ajuntament que faci un pas enrere en la reobertura dels centres als infants i comencem a remar per a poder atendre tothom el curs vinent", conclou el sindicat en el seu comunicat.​​​​​​​​​​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor