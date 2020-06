Corinna denuncia amenaces de mort de la Casa Reial

“He recibido amenazas de muerte... mis casas han sido forzadas... me han enviado mercenarios...” son palabras de Corinna Larsen en declaraciones a @360Grados_ETB. Acusa a la Casa Real y sostiene q FelipeVI no quiere pararlo.

L'empresària Corinna Larsen, que va mantenir una relació extramatrimonial amb Joan Carles I de Borbó fins el 2012, acusa a la Casa Reial d'una campanya d'assetjament contra la seva persona perquè no reveli "secrets d'Estat". "He rebut amenaces de mort. Les meves cases han estat forçades. M'han enviat mercenaris", ha explicat Larsen en declaracions al programa de 360Graus de la televisió basca.A principis de març l'empresària va anunciar que portaria a Joan Carles I davant dels tribunals de Regne Unit per patir assetjament perquè no parli. Anteriorment Larsen ja havia denunciat pressions per part del CNI i en especial per part del seu ex director Félix Sanz Roldan. Però no ha estat fins ara que l'empresària s'ha decidit a apuntar directament a Joan Carles I.En paral·lel al cas Corina també estan les irregularitats amb diners de la corona saudita. Un fiscal suís manté oberta una causa secreta des del 2018 en la que estan imputats tant Corinna Larse com dons presumptes testaferros de l'exmonarca. La causa es va obrir arran de la publicació als mitjans de comunicació un àudio gravat per Villarejo el 2015, on Larsen denunciava suposades activitats il·legals per part del monarca i identificava al gestor Arturo Fasana i l'advocat Dante Canónica, residents a Suïssa, com a testaferros.

