VÍDEO Netflix estrena avui l'última temporada de «13 Reasons Why»

Una de les produccions estrella adolescents de Netflix diu adéu a partir d'aquest divendres. La plataforma estrena avui la quarta i última temporada abordarà el final de totes les trames que s'han acumulat des del 2017. La sèrie, originalment, explicava la història de la Hannah, una noia que es va suïcidar i va deixar tretze cintes de cassett explicant els motius. Ara, però, les trames s'han anat recaragolant després de desenes d'incidents, molts d'ells polèmics a ulls de la crítica però molt seguides pel públic adolescent.13 Reasons Why ha explotat al màxim els nivells d'audiència, sent una de les produccions més vistes de Netflix cada temporada, ja que ha estrenat una per any des del 2017. La gran majoria del repartiment original forma part de la quarta i última fornada de capítols.La sèrie ha generat molts debats, polèmiques i discussions arran de les temàtiques que abordava, moltes d'elles amb poc tacte i pensant més a fer audiència que no pas en tractar de manera correcta l'abús sexual, les violacions, els maltractes i assetjaments escolars, el suïcidi adolescent o els trastorns mentals.

