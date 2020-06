Comença la prova pilot per reduir els incendis forestals provocats per burilles

L'incendi de l'Alt Empordà de l'any 2012 va arrasar més de 10.000 hectàrees i va ser un dels més virulents dels últims anys. L'origen del foc va ser una burilla, la mateixa causa que, el 2017, va provocar els incendis de Sant Fruitós de Bages i Avinyó. Precisament, a Avinyó és on els Agents Rurals han instal·lat les primeres senyals de trànsit on es recorda la prohibició de llançar burilles. Es tracta d'una prova pilot que, si funciona, s'estendrà a vuit punts més del territori català identificats com a "punts negres". Per saber l'eficàcia de la mesura, els Agents Rurals han retirat aquest matí totes les burilles que han trobat a la cuneta i, d'aquí a un any, tornaran a repassar la zona.En els darrers anys, a la carretera B-431 d'Avinyó s'hi han registrat tres incendis forestals a causa del llançament de burilles. En total, tots tres han cremat 170,5 hectàrees. Un d'aquests focs es va produir al 2017, i només un any després, en aquest tram de 100 metres, els Agents Rurals van recollir 191 burilles.Per aquest motiu, Avinyó ha estat el punt escollit per començar una prova pilot per reduir els incendis forestals provocats pel llançament de cigarretes. Una prova que, segons ha explicat el director general dels Agents Rurals, Marc Costa, és pionera "a tot Europa". En els darrers 10 anys, els incendis forestals a causa de burilles han representat un 5% del total, però són la causa del 33% del total d'hectàrees cremades.Si funciona, el pla del cos és poder-la ampliar a vuit punts més de la xarxa viària identificats com a "punts negres": la C-32 entre Calella i Canet; la C-37 A Sant Salvador de Guardiola; la N-260 entre Figueres i Portbou; la N-II entre el Pertús i Figueres; l'AP-7 entre la Jonquera i Figueres; la C-12 entre Flix i Maials; la N-240 entre Corbera d'Ebre i Móra d'Ebre i la C-14 entre Riba i Montblanc.L'any 2018, l'ADN d'una cigarreta va permetre identificar l'autor d'un incendi de Sant Fruitós de Bages. Els Agents Rurals van trobar la burilla al marge d'un camí just on es va originar el foc, i els Mossos van localitzar el possible sospitós i van comprovar que el seu ADN coincidia amb les restes biològiques que hi havia a la cigarreta. L'incendi va obligar a desallotjar 700 persones d'una urbanització propera. L'home, de 66 anys i veí de Manresa, continua pendent de judici com a presumpte autor d'un delicte d'incendi forestal, després d'identificar-lo amb una anàlisi d'ADN de la cigarreta.

