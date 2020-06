L'Ajuntament de València suspèn la revetlla de Sant Joan pel coronaviurs

L'Ajuntament de València ha decidit suspendre aquest any la celebració de la Nit de Sant Joan a les platges de la ciutat davant la pandèmia de la Covid-19 i per evitar aglomeracions, com ha anunciat aquest divendres el vicealcalde i portaveu de govern municipal, Sergi Campillo.





L'edil ha explicat que aquesta mesura s'ha adoptat en la Comissió de Seguiment de la Covid-19 que ha tingut lloc al consistori i ha destacat que és l'opció "més prudent" davant l'actual crisi sanitària. "Era el més prudent aquest any", ha afirmat el regidor, tenint en compte que es tracta d'"una celebració que podria ser massiva " i que "s'han suspès les Falles, previstes per al juliol, i altres festes" de la ciutat.

Així mateix, el responsable municipal ha assenyalat que des de la Regidoria de Protecció Ciutadana es treballa en la preparació d'"un dispositiu especial de Policia Local" per assegurar que no es produeix per Sant Joan cap foguera ni celebració a les platges de la capital valenciana.





Campillo ha afegit que a aquest operatiu se sumarà un "petit" dispositiu de neteja previst "per si hi ha algun despistat ". La vigilància s'aplicarà a totes les platges de València però especialment en les urbanes, a la zona nord, atès que a la zona sud està sempre prohibida la celebració de Sant Joan per trobar-pròximes o dins el parc natural de l'Albufera.

El vicealcalde ha afegit que "si la gent està a la platja, dins de l'horari permès, no hi haurà problema" la vigília i el dia de Sant Joan i ha destacat que amb la suspensió es pretén que es faci "la foguera" en la sorra i que no allarguin "l'estada" al litoral "tota la nit".

"Les platges ara tenen un horari. S'han obert per bany no 24 hores com a període normal. Cal respectar l'horari i no es permet la festa de Sant Joan", ha manifestat. "L'Ajuntament ha decidit que no es pot fer Sant Joan. El dispositiu de vigilància ho comunicarà en el seu moment el regidor de Protecció Ciutadana -Aarón Cano-. S'està treballant en aquest moment en ell i no es pot avançar", ha afegit Campillo.



