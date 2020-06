Sanitat notifica un mort per coronavirus en 24 hores i 52 en l'última setmana

El Ministeri de Sanitat ha notificat aquest divendres un mort per coronavirus en 24 hores i 52 en l'última setmana. D'aquests, 21 s'han reportat a Castella i Lleó i deu a Astúries. Catalunya n'ha reportat set i Madrid, un. El total passa dels 27.133 d'ahir a 27.134 avui. Els nous contagis continuen baixant, amb 177 positius diagnosticats en 24 hores. La majoria de nous casos s'han detectat a Madrid, amb 94 diagnosticats, seguit de l'Aragó, amb 22, i Catalunya, amb 19. Els casos totals voregen ja els 241.000, amb 240.978 positius diagnosticats.En els últims 14 dies s'han diagnosticat 5.555 casos, i en l'última setmana 2.177. Amb inici de símptomes dels últims 14 dies s'han reportat 985 nous casos, i amb inici de símptomes en l'última setmana, 249. Pel que fa a les hospitalitzacions, en l'última setmana han hagut d'ingressar 162 persones, 38 a Madrid, 30 a Castella i Lleó i 16 a Catalunya. En l'última setmana, 14 persones han hagut d'ingressar a l'UCI, de les quals quatre a Madrid, i tres a Castella i Lleó i Castella la Manxa. Catalunya no ha notificat cap ingrés a cures intensives en l'última setmana.Fernando Simón, director del centre de coordinació d'alertes i emergències sanitàries, ha remarcat que les xifres "importants" ara són els casos sospitosos per poder fer tests. De casos sospitosos en l'última setmana se n'han detectat 57.372. "És una molt bona xifra de sospita, tenint en compte el moment de l'epidèmia", ha dit el doctor. A més, ha augmentat en 3 punts percentuals el nombre de casos sospitosos que reben una PCR. En atenció primària es fa al 86% dels pacients amb símptomes i en atenció hospitalària al 90% dels casos sospitosos. "Seria ideal arribar al 100% però no sempre s'aconsegueix", ha apuntat.És interessant també valorar la transmissió. Simón ha dit que només un 8% dels contactes estrets de positius que s'han seguit en l'última setmana han desenvolupat simptomatologia. Això vol dir que 94 contactes estrets de persones positives han desenvolupat símptomes en l'última setmana. "Això indica que tenim una bona capacitat de detecció i, combinat amb el temps entre que es detecta el cas i s'obté el diagnòstic, veiem que és encara millor", ha dit. Entre que es fa la consulta i es rep el diagnòstic és d'un dia de mitjana. "Hem aconseguit implementar a nivell nacional un sistema de vigilància que ens permet reaccionar de manera ràpida", ha ressaltat el doctor."A mesura que la situació millori a Espanya caldrà estar atents als casos importats que puguin arribar", ha admès Simón, tot i que s'ha mostrat convençut que el sistema està preparat per prevenir un rebrot de la malaltia quan es reobrin les fronteres a partir de l'1 de juliol. En aquest sentit, el doctor ha fet referència al cas de Portugal, que en els últims dies ha tingut uns increments importants. "Ha tingut alguns brots concrets però hauria d'estudiar les seves dades per saber el risc real que pot suposar", ha dit. "No crec que Portugal pugui ser de més risc de qualsevol altre país de la Unió Europea", ha afegit.A preguntes dels periodistes, Simón ha dit que la xifra total de morts es va "congelar" fa deu dies perquè les comunitats estan revisant les sèries de dades. "Encara ens queden dies per poder corregir-les i les dades de morts seran el més clares possibles", ha insistit el doctor.Pel que fa al personal sanitari, amb data d'inici de símptomes en els últims 14 dies s'han diagnosticat 65 casos entre el personal sanitari, i en els últims set dies, 19. El total de professionals sanitaris infectats des de l'11 de maig, quan va canviar el sistema d'informació, és de 1.155. "No podem assegurar on s'han infectat, si a la comunitat o a la feina", ha admès el doctor. Serà difícil de determinar tècnicament, perquè l'exposició d'aquests professionals és als dos llocs. Dels 1.155 casos notificats, més de la meitat són professionals de centres sanitaris.Preguntat per un brot detectat entre personal sanitari que va fer una festa en un hospital, Simón ha dit que podrien haver-se infectat a un altre lloc però ha demanat no fer festes d'aquest estil. "Els professionals sanitaris són persones com les altres i comprenc que hi hagi una temptació de tenir un moment de relaxació", ha dit.Sobre les mascaretes, Fernando Simón ha dit que la intenció del Ministeri de Sanitat és que l'obligatorietat de la mascareta es mantingui almenys fins la tardor. "Veurem com queda la versió final de l'ordre del ministeri", ha dit el doctor. El ministre de Sanitat, Salvador Illa, va dir ahir al Congrés que caldria mantenir mascareta i distància de seguretat durant la "nova normalitat" fins que no arribi la vacuna o un tractament efectiu contra el coronavirus.Simón ha admès que no té una "percepció personal" sobre el que està passant al carrer en relació al compliment de les mesures de seguretat. "Amb prou feines surto al carrer", ha reconegut, tot i que ha dit que la sensació és que hi ha "més gent al carrer del que correspon a la fase", però ha dit que hi ha una "percepció suficient del risc" entre la població. En aquest sentit, ha tornat a demanar prudència i ha dit que preferiria que no es produïssin aglomeracions o vulneracions de les normes de seguretat.Les comunitats que vulguin passar a la nova normalitat i deixar enrere la fase 3 ho hauran de comunicar al Ministeri de Sanitat, tot i que en la tercera fase les competències tornen, en principi, als territoris.​​​​​​​​​​​​​​

