Guardiola incorpora un vell conegut com a segon entrenador

OFFICIAL: Juanma Lillo is no longer the head coach of CSL club Qingdao Huanghai. pic.twitter.com/EyP1cm8X7R — TransferMarkt China (@asaikana) June 5, 2020

Pep Guardiola canviarà de segon entrenador. Així, la seva nova mà dreta a la banqueta del Manchester City serà Juanma Lillo. El fins ara entrenador del Qingdao Huanghai xinès, club del qual ja s'ha acomiadat, és un vell conegut de Guardiola, amb qui comparteix estil futbolístic.El tècnic català va iniciar la temporada amb Mikel Arteta com a segon, però al mes de desembre se'n va haver d'acomiadar perquè va anar a l'Arsenal com a entrenador principal. Després de continuar el curs amb gent de la casa, Guardiola ha aconseguit ara recuperar un home de confiança per al lloc.L'exmadridista Xabi Alonso havia sonat com a substitut d'Arteta, però finalment serà Lillo. El tècnic de 54 anys tanca així una llarga etapa com a entrenador de clubs de tot el món (Japó, Mèxic, Xina i Colòmbia, a part de la lliga espanyola amb equips com la Reial Societat o l'Almeria).

